龜山迷失老婦 熱心員警找到她家 15:252019/07/27 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 54歲李姓婦人走失後，無法說出自己的年籍資料，所幸員警相當熱心，利用李婦特徵，辨識出李婦身分。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區54歲李姓婦人疑似有身心病症，26日晚間不知道為什麼走路到龜山區南祥路某間超商前，因蹲在路邊且身體髒汙。龜山警分局員警發現，確認李婦身分後，發現有多次失蹤紀錄，協助聯繫到家人，平安送李婦回家。 警方表示，發現李婦蹲在超商路旁，發現她全身髒汙，而且散發異味，詢問李婦狀況，不料李婦卻答非所問，最後利用年齡、身高、左手肢體缺陷等特徵，查出李婦身分。家屬說，因為母親常常失蹤，這次離家已經3天，原本想要報案，沒想到警方就已經上門。 (中時 ) #發現 #警方 #超商 #龜山 #失蹤 也許您會感興趣 推薦閱讀 超商這款飲料 網：味全又有新招？ 10:052019/07/23 日常 搬超市冰箱掉出屍體 竟是十年前失蹤員工 14:112019/07/23 時事 金門5年車禍亡34人 警方豎立「警示」看板 17:372019/07/23 社會 暗夜驚見大B妹 上衣失蹤剩布拉甲 16:372019/07/24 正妹 雲南怒江州迪麻洛村發生土石流 2死1失蹤 14:442019/07/26 兩岸 拒毒反詐青春快樂逗陣行 歡迎大家參與 15:572019/07/26 社會 OK超商自有品牌 首波推5款異國鮮食 21:422019/07/26 財經 名．醫．問．診－肺結節不可怕 正確因應好安心 04:102019/07/27 專題周報 今年第12起 陸籍漁船又越界捕魚 04:102019/07/27 地方新聞 三大超商「自有品牌」 搶客各出奇招 14:522019/07/27 財經 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 「拔菜總司令」16字評私菸 宅神：難怪我是殺豬的！ - 社會 按摩店「做黑的」怎知道？老司機說只需2字 - 社會 北市2小黃相撞 前軍醫局少將副局長一家遇死劫 - 社會 - 中時 炫富名醫gg 代買百萬金條PO網太高調對方拒收恐自己吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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