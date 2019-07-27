桃園市桃園區54歲李姓婦人疑似有身心病症，26日晚間不知道為什麼走路到龜山區南祥路某間超商前，因蹲在路邊且身體髒汙。龜山警分局員警發現，確認李婦身分後，發現有多次失蹤紀錄，協助聯繫到家人，平安送李婦回家。

警方表示，發現李婦蹲在超商路旁，發現她全身髒汙，而且散發異味，詢問李婦狀況，不料李婦卻答非所問，最後利用年齡、身高、左手肢體缺陷等特徵，查出李婦身分。家屬說，因為母親常常失蹤，這次離家已經3天，原本想要報案，沒想到警方就已經上門。

(中時 )