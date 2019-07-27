戴資穎去年4月讓出球后寶座，短短兩周就靠亞錦賽奪冠討了回來。但這次她在日本公開賽8強出局，下周確定被山口茜超車，而山口茜今天又以兩個21比15淘汰中國大陸好手陳雨菲，下周至少領先小戴1855分，小戴最快要到巴塞爾世錦賽8月下旬打完後，才可能重返后座了。

其實小戴與山口茜下周都有保分壓力，因為去年安排在年度第31周進行的世錦賽，今年改到8月4至11日的第34周進行。根據世羽聯（BWF）的排名計算，所有去年有參賽的球員，下周（第31周）打完都要先扣掉去年世錦賽所獲積分。

然而，今年第31周排了超級500系列的泰國公開賽，參賽者可以透過在此取分，先彌補損失世錦賽積分的壓力。但小戴並未報名泰國公開賽，使他損失去年世錦賽所獲的7200分（8強出局），由去年底香港公開賽的6420分頂上。在第34周世錦賽開打前，小戴的世界排名積分將是91845分。

山口茜方面，去年世錦賽她打入4強，獲9200分，由於泰國公開賽的冠軍積分正好也是9200，等於她奪冠才能毫無損失。但即使山口茜在泰國打得再差，因世界排名取1年內所獲積分較高的10站計算，她也有第11高的7000分可以頂上，最多實質損失2200分而已。

山口茜今天殺入日本公開賽女單決賽後，即使未能奪冠，她在世錦賽開打前的世界排名總積分至少有92280分，仍多戴資穎435分。若山口茜明天奪冠，差距至少拉開到2085分，若下周在泰國殺入決賽，差距至少再加800分。

最差狀況，小戴在世錦賽開打前將落後山口茜4285分，由於奪冠可獲12000分，小戴能否於8月底重返后座，端視她在世錦賽的表現。

日本公開賽女單決賽將上演山口茜vs.奧原希望的地主內戰，但即便奧原明天及下周泰國連續奪冠，世界排名仍無法超車，小戴「保二」無虞。不過等到巴塞爾世錦賽，3人的差距將會非常接近，讓球后爭奪戰成為「三國演義」。

奧原希望淘汰李文珊，殺入明天的日本公開賽女單決賽。（美聯社資料照）

(中時電子報)