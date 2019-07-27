由大陸上海復旦大學主辦的「2019海峽兩岸暨港澳地區高校現代書院教育論壇」近日登場，有來自兩岸4地56所高校專家學者代表齊聚，共同探討現代書院制教育，而中華大學也正式獲得理事會決議通過，正式成為高教書院聯盟成員，相當不容易。

施淑婷表示，中華書院是以培養學生領導力為教學主軸，加上由校內具有CDA生涯發展諮詢師證照教師的培訓，讓書院生進行與成功有約的自我領導力培育，獲得兩岸4地高校書院的肯定。

能夠獲准加入聯盟除了要獲得3分之2聯盟成員同意之外，目前亞太地區70所高校、約170間書院中，僅有18所書院獲得加入，因此相當不容易。

施淑婷說，亞太高校書院聯盟的18所成員學校中，台灣只有清華大學厚德書院、政治大學政大書院、亞洲大學三品書院、中華大學中華書院，4所學校而已，所以這分肯定十分不簡單。

中華大學指出，今年的論壇是以「傳承創新、追求卓越的書院教育」為主題，來自兩岸4地56所高校380多名專家學者齊聚討論現代書院制教育。

高校書院聯盟則是由香港中文大學聯合書院、清華大學厚德書院、政治大學政大書院、上海復旦大學任重書院、西安交通大學文治書院、華東師範大學孟憲承書院及北京航空大學知行書院共同發起，旨在實現各校推動書院教育的資源共享與交流合作。

中華大學中華書院今年正式加入聯盟，是台灣唯二申請通過受邀參加的私立大學，未來人才培養、書院制教育模式的探索上，能獲得更多元的學習與發展空間，同時也可以拓展中華大學在亞太地區的知名度。

(中時 )