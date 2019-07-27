彰化縣慢性腎臟病照護在全國評比中，獲獎醫院數量和醫師數目，都是全國第3名。（吳敏菁攝）

台灣20歲以上慢性腎臟病約200萬人，且有逐年增加的趨勢。台灣洗腎率更是全世界第一，健保署推動「初期慢性腎臟病品質支付服務方案」進行照護評比，彰化縣獲獎醫療院56家，占全國獲獎家數11.1％，居全國第3名；獲獎醫師計188位，占全國獲獎醫師11.5％，也是全國第3名。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，行政院衛生福利部中央健康保險署推動「初期慢性腎臟病品質支付服務方案」，每年對全國參與方案醫師進行照護成效評比，並健保署網站公開表揚獲獎醫療院所。彰化縣衛生局為提升照護涵蓋率，出動輔導團隊親訪轄內醫療院所，鼓勵尚未參與方案醫師加入，獲獎院所優質照護為標竿，嘉惠病友。

今年彰化縣獲獎醫院層級有彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、彰化醫院、鹿港基督教醫院、員林基督教醫院、二林基督教醫院彰化醫院、員生醫院

、員榮醫院、道周醫院、漢銘醫院等11家。

診所層級有十仁診所、慶鴻診所、吳肇基診所、庚新診所、曾榮昌診所、葉宣哲診所、穎宣診所、豐安診所、謝立偉診所、簡瑜宏診所、黃建成診所、陳嘉烈診所、和興聯合診所、南恩內科診所、許權傑診所、三福診所、佑美診所、合濟診所、黃崇凱診所、德亮診所、喻小珠家庭醫學科診所、茂榮家庭醫學科診所、景新診所、德安內兒科診所、聖欣診所、聖光診所等26家。

衛生所有彰化市南西北區、彰化市東區、和美鎮、北斗鎮、田中鎮、福興鄉、線西鄉、伸港鄉、秀水鄉、芬園鄉、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、田尾鄉、埤頭鄉、大城鄉

、芳苑鄉、竹塘鄉及溪州鄉等19家。

「初期慢性腎臟病品質支付服務方案」是對初期慢性腎臟病患者積極進行疾病管理

、定期監測腎功能，提供治療及衛教服務。衛生局提醒民眾應定期接受檢查及完整照護，能延緩腎功能惡化，提升生活品質，降低醫療負擔。

(中時 )