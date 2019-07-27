警政署17日發函給各單位，表示考量每位同仁的身體狀況與興趣各有不同，各警察機關英採取更多元、更彈性的訓練方式，取消目前實施的3000公尺跑步普測，並暫緩辦理原有套招方式測驗的綜合逮捕術與徒手帶架離術，讓大部分基層員警拍手叫好。

警政署表示，為提升員警執勤安全及強化員警教育訓練，署長陳家欽已就教育訓練部分，責成教育組以召開研討會方式，傾聽基層主管、員警的意見，共同研議符合實際勤務之情境模式的訓練方案、內容及驗收方式等，以提升訓練效能及增進員警執勤安全。

警政署認為，員警可規劃游泳、登山、健走、各項球類運動等體能訓練，因此取消3000公尺跑步普測，而在相關新的體能測驗方案研商定案前，現行的體測包含綜合逮捕術、徒手帶架離都將先行暫緩辦理。

但也有員警認為，跑步是警察最基本的技能，難道會游泳就能保障跑得快、追得到歹徒？警政署澄清，部分同仁誤認以後就不舉辦3000公尺跑步測驗並不正確，未來同仁仍可以選擇目前的3000公尺跑步測驗，但也可以選擇其他體能測驗，是採取多元訓練與多元測驗，不再僅限於只有跑步。

(中時 )