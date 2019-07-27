第十八屆兩岸大學生辯論賽台灣大學參賽選手言詞犀利。（福建海峽電視台攝）

第十八屆兩岸大學生辯論賽

第十八屆海峽兩岸大學生辯論賽7月25日在福州展開為期三天的「唇槍舌戰」，來自兩岸各8所名校共16支隊伍參賽，辯手們以清晰的思路在現場各抒己見，透過一來一往的辯答過程中，透過活耀的思維站穩論點並說服對方。不斷推陳出新的海辯賽，今年聚焦自媒體的熱門話題思辯、並融合新媒體的網路直播、邀請愛好辯論的台灣高中學生觀摩比賽互動交流等亮點，展現此屆活動「以辯會友，啟智未來」的宗旨。來自兩岸名校隊伍辯才無礙中產生不少精彩亮點，使得第十八屆海峽兩岸大學生辯論賽受各方關注，7月27日下午的決賽勝出隊伍出爐後，將同步舉辦頒獎典禮。

此屆海辯賽台灣方面參賽隊伍有：台灣大學、清華大學、政治大學、世新大學、中興大學、中正大學、東海大學、中國文化大學；大陸方面參賽隊伍有清華大學、吉林大學、華東師範大學、重慶大學、河海大學、內蒙古師範大學、廈門大學、福建師範大學。這16支來自兩岸名校的堅強隊伍，多半參與海論賽經驗豐富，東海大學則是首次參加海論賽，所有參賽選手中既有研究生和高年級老隊員，也有初次參賽的新生代，在辯論賽期間以「青年成才的動力來源於責任還是夢想？」「自媒體時代，我們離真相是越來越近，還是越來越遠？」「科技進步是增強了人類的安全感，還是降低了人類的安全感？」三個辯題發揮辯才無礙的實力，高手過招爭取最後的獲勝。

特別的是，海辯賽評審團與其他賽事不同，採用偶數評審方式，由兩岸各派4名評審，而賽制則是在小組賽、複賽時台灣參賽隊持正方立場，大陸參賽隊持反方立場；決賽階段立場對換，由大陸參賽隊持正方立場，台灣參賽隊持反方立場進行對決。

第十八屆兩岸大學生辯論賽兩岸名校多、亮點也多，事前在辯題上便採取向社會徵集、專家出題和網上搜尋等方式，篩選出具科學性、可辯性及趣味性的辯題，使辯題聚焦熱門議題。緊扣新時代，聚焦新熱點，促使新青年啟迪新思維。

此屆受邀的兩岸評審每位皆熟悉辯論規則、經驗豐富如臺灣休閒與遊憩學會榮譽理事長暨高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系葉上葆教授、屏東大學文化創意產業學系葉晉嘉主任等資深評審參與，將經驗傳承給在場與會選手及觀摩的學子。

第十八屆海峽兩岸大學生辯論賽決賽及頒獎典禮在今日（7／27）舉辦，歷經三天的激烈的辯論賽、溫馨的聯誼和參訪中過程，兩岸青年視野因此更加遼闊，除了看到兩岸青年的慎思及辯才無礙的才能交流，在思辯互動中產生共鳴，也看見兩岸青年因思辨而精采人生一頁。

(中時 )