苗栗縣議員羅貴星的父親羅松禮獲選代表三義鄉角逐苗栗縣模範父親，家屬同享榮耀。（巫靜婷攝）

苗栗縣三義鄉公所27日舉辦模範父親暨好人好事表揚大會。（巫靜婷攝）

八八節將至，感謝父親們辛勞，苗栗縣三義鄉公所27日舉辦模範父親暨好人好事表揚大會，苗栗縣議員羅貴星的父親羅松禮獲選代表三義鄉角逐苗栗縣模範父親，而來自西湖村的謝濟源為今年獲選年紀最長的模範父親，高齡87歲的他與妻子胼手胝足養育2名子女均有不錯成就。

三義鄉公所為感謝父親們多年來為家庭無私奉獻，持樂觀積極態度教導孩子、回饋鄉里，在一年一度的父親節前夕辦理模範父親暨好人好事表揚大會，今年共有8名模範父親及9名好人好事代表獲獎，鄉長呂明忠表示，表揚活動不僅營造父親和子女談心分享的機會，鄉內的好人好事也值得我們學習。

代表三義鄉角逐苗栗縣模範父親的羅松禮今年83歲，與妻子羅徐素婚後育有4名子女，年輕時家境貧困但他一肩撐起家計從不喊苦，外表嚴肅、不擅言辭的他與妻子兼差多份工作拉拔孩子長大，他常叮嚀孩子「既然我們沒有別人幸運，就要比別人努力」，4名孩子也相當爭氣，除擔任公職、民代外，創業者也擁有自己的事業版圖。

模範父親中年紀最長的謝濟源12歲時隨家人自湖南省長沙市移居台灣，由於當時父母均留在大陸，生活起居全靠自己，故自幼養成刻苦耐勞的精神，1960年自花蓮師範學校畢業後，分發到苗栗三義育英國小任教，與妻子楊秀英結縭57年相敬如賓，2名子女分別於醫療界與媒體業服務，對國家社會貢獻良多。

(中時 )