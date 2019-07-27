你愛喝咖啡嗎？台灣人每人每年平均喝120杯現煮咖啡，是10年前的2倍。你是否也是懂得超完美喝咖啡的人，做了以下測驗就知道。

健康喝咖啡大會考（請拿出紙筆記下你的答案）

一、早上喝咖啡可能有的效果，不包括以下哪項？

1.提神

2.減肥

3.幫助排便

4.消水腫

5.提高免疫力

二、是早餐前還是早餐後喝咖啡可以幫助減肥？

1.早餐前

2.早餐後

三、喝咖啡提神，哪種效果較好？

1.義式濃縮咖啡

2.美式咖啡

3.冰滴咖啡

四、幾歲可開始喝咖啡？

1.１歲

2.５歲

3.12歲

4.18歲

五、選喝拿鐵可以保鈣，真的嗎？

1.是

2.不是

六、哪項不是喝咖啡的好處？

1.預防心血管疾病

2.預防失智

3.緩解類風濕性關節炎

4.保護肝臟

七、喝咖啡時出現噁心想吐、喉嚨酸澀等不適症狀，可能是因為哪項因素？

1.咖啡因含量高

2.咖啡豆品質差

3.咖啡豆烘焙時間太長

4.喝的是黑咖啡沒有加奶與糖造成的

八、如何研磨咖啡，能獲得較多抗氧化物？

1.粗顆粒

2.細顆粒

九、有些人喝咖啡會覺得胃部不舒服，該如何避免？

1.加點鮮奶

2.加點果糖

3.換喝淺焙咖啡

4.改變喝咖啡時間，用餐後再喝

5.以上皆對

十、喝哪種咖啡較可降低糖尿病風險？

1.一般咖啡因咖啡

2.低咖啡因咖啡

十一、咖啡可能讓人膽固醇升高，怎麼做才能減少風險？

1.加低脂牛奶

2.使用本土咖啡豆

3.喝濾泡式咖啡

十二、咖啡豆採用哪種烘焙法較有助養生？

1.美式烘焙（中焙～中淺焙）

2.法式烘焙（深焙）

正確解答：

1.(５)／2.(２)／3.(２)／4.(３)／5.(１)／6.(３)

7.(２)／8.(２)／9.(４)／10.(２)／11.(３)／12.(１)

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●早上喝咖啡可能有的效果有哪些？

早上喝咖啡好處多多

在晨光中享受一杯香醇濃郁的好咖啡，彷彿全身細胞都被喚醒，許多愛好者更將喝咖啡當作一個儀式，為嶄新的一天拉開序幕。

除了精神上的滿足愉悅之外，早上喝咖啡更是好處多多。首先，咖啡因能刺激腦部中樞神經系統，可提振精神、讓人集中注意力，尤其前一天睡眠不足或因感冒感覺昏沉時，可藉由這杯咖啡短暫幫助腦子維持警醒，得以全神貫注地應付工作或考試。

不過，對於每天慣喝好幾杯咖啡的人來說，早晨的這杯咖啡可能未必真能發揮多大的提神效果。英國布里斯托大學實驗心理系教授羅傑斯研究指出，經常性喝咖啡的人需要更多咖啡因刺激，才能達到相同程度的精神振奮，因此他認為，人們一早喝了咖啡，雖然在心理上感覺較有精神，但實際上，咖啡因只不過讓人恢復正常狀態而已。不過無論如何，一早喝杯咖啡，總會比不喝來得提神醒腦。

此外，由於不少藝人、模特兒高倡以「喝咖啡消水腫」做為私房保養祕訣，因此許多人也跟風嘗試，但事實上，咖啡有利尿效果，的確可以改善水腫現象。更且咖啡因可提高人體消耗熱量的速率，有助控制體重。

研究發現，100毫克咖啡因（約1杯咖啡）就能讓人體新陳代謝率增快3～4％，如果能配合運動，熱量可消耗得更快，所以喝過咖啡再去運動，是瘦子才知道的塑身祕訣。

不過，若習慣在咖啡中加入奶精和糖，恐怕減肥不成，反而吃下更多熱量，勸你若要減肥消水腫，還是以黑咖啡較適合。

早上喝咖啡還有一項獨特的好處─幫助排便。由於咖啡可刺激腸胃蠕動，產生通便作用，可改善便秘；不過有趣的是，早上飲用的效果特別顯著，但其他時間喝咖啡效果不大。

●是早餐前還是早餐後喝咖啡可以幫助減肥？

吃完早餐再喝

喝咖啡有助減肥不是天方夜譚，一方面，咖啡因可促進新陳代謝，加速脂肪分解；另一方面，喝咖啡也有暫時抑制食慾的作用。

既然如此，你或許直覺認為：「先喝咖啡就不想吃早餐，吃得愈少，對減肥當然比較有利。」

這樣想就錯了！「省略早餐」正是減肥盲點。美國營養和飲食協會營養師金恩指出，研究發現，就算他們整天攝取較少熱量，但不吃早餐的人通常BMI較高，不利減肥。因此，吃完早餐後再喝咖啡，是較好的做法。

運動前喝咖啡有助減肥

國外研究指出，運動前一個小時喝咖啡，攝取約200毫克咖啡因，可提高神經系統的興奮，促進身體能量消耗，加速脂肪燃燒，並且運動時更能專心一致，對於增強肌力和肌耐力都有助益，也能減少肌肉痠痛症狀。

不過，由於咖啡利尿，會加速身體脫水，醫生提醒，運動時必須隨時補充水分；對於高血壓患者來說，也要避免咖啡因可能造成血壓短暫升高，這時劇烈運動容易引起心肌梗塞或腦中風等急症。

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(中時電子報)