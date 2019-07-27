有網民27日下午舉行「光復元朗」遊行，雖然遊行被警方否決，但下午兩時左右，西鐵元朗站內已聚集了約600名「反送中」黑衣示威者「行街」（逛街）；而約下午一時左右，元朗廣場一名男子涉嫌持刀襲擊途人，但被多人制伏，並立即遭警方逮捕。

警方未批准此次遊行，為了避免觸犯法律，示威者大都戴上口罩，只說今天到元朗「行街」（逛街）。

綜合港媒報導，此次遊行原定於下午3時在區內舉行。但由於警方未批准此次遊行，為了避免觸犯法律，示威者大都戴上口罩，也有一些民眾全副武裝，戴上頭盔和眼罩；而部分示威群眾否認參加遊行，只說今天到元朗「行街」（逛街）。

鑑於上週末元朗爆發嚴重鬥毆，讓警方對市民示威嚴陣以待，中午開始於元朗一帶佈防，駐進大量警力。雖然元朗大馬路大致維持正常，許多商店照常營業，但也有不少商店已經關門，有如防颱過境、緊閉窗門，以免受波及。

雖然元朗大馬路大致維持正常，許多商店照常營業，但也有不少商店已經關門。圖為香港元朗鳳琴街附近街頭。（中央社）

根據港媒《南華早報》報導，下午一時，元朗廣場對開天橋位置，一名中年男子持刀企圖傷人，被多名街坊包圍，警員到場將男子拘捕，男子被警員押上警車。網民指該男子以刀械傷一名灰衣男子的腰部，不少人幫受傷民眾處理傷口。

(中時電子報)