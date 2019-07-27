一名患有思覺失調症的王姓院生，今年6月11日前往士林區一間養護機構上課途中自行脫隊，在台北市流浪近1個月後，被巡邏的南港分局員警發現有異，進而查出他的身分，令焦急不已的王男家人終於盼到了好消息。

南港分局同德派出所巡佐陳歐記、員警葉奕杭和實習生許茗和、黃睿紳等4員執行巡邏勤務時，在玉成公園發現一名蓬頭垢面的男子睡在公園內座椅，身旁還放置許多行李，眼尖的員警發現該名男子是公園內的「生面孔」，遂上前盤查。

男子睜眼見警方站在面前，嚇得驚慌失措，經員警多方安撫後，男子情緒才稍稍緩和，因該名男子未攜帶任何證件，也無法說出自己的名字、住址或家人電話，員警在現場幫男子整理儀容後，使用警用行動電腦的人臉辨識功能，才發現眼前驚魂未定的男子竟是近1個月前被養護機構通報失蹤的王姓院生。

員警先將王姓院生帶返派出所照護，王姓院生表示，從養護機構離開到被員警發現這段期間，都在北市到處流浪，也曾在台北車站撿拾資源回收物品換取零錢，期間大多都撿拾便當充飢，晚上就露宿公園，直到落腳南港公園才被警察發現。

隨後趕到派出所的家屬表示，王姓院生患有思覺失調症，日前在前往養護機構上課途中脫隊後，家屬一直在士林、北投一帶尋找，在身心煎熬1個月後，終於盼到了好消息。

(中時 )