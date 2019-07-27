台東香蕉園出現「小黑狗」 竟是台灣黑熊 15:292019/07/27 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小黑熊落單，遭民眾發現。(楊漢聲翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣海端鄉廣原社區1位王姓蕉農，27日在自家香蕉園巡視時，發現自家養的小狗追著1隻陌生的「小黑狗」玩耍，但卻越瞧越不對，這支小黑狗不僅沒有尾巴，模樣也「怪怪的」，仔細端詳下才驚覺竟是「台灣黑熊」，目前已經通知林務局及相關單位已經接手後續處理。 花蓮卓溪鄉南安小熊事件吸引全台目光，在特生中心的細心照料下，耗時將近1年時間，將小熊完成野化訓練，才成功在花蓮山區進行野放，這次海端小熊事件將如何處置引人注目。 (中時 ) #黑狗 #小黑 #小熊 #花蓮 #事件 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮小兄弟 砂婆礑溪溺水 04:102019/07/24 地方新聞 石藝大師組黃金陣容 傳承技術 04:102019/07/24 地方新聞 水上摩托車訪日 徐榛蔚讚成果 04:102019/07/24 地方新聞 黃嘉千、曾國城新加坡演出舞台劇 傳濺血事件 15:332019/07/24 娛樂 港議員林卓廷：會約見港鐵了解第三者責任賠償 16:092019/07/24 兩岸 台開 羅濟淇接任總經理 04:102019/07/26 證券．權證 全台最高加油站 8月6日起停業5個月 04:102019/07/26 地方新聞 統促黨總裁張安樂獻金案北檢開庭 16:072019/07/26 社會 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:402019/07/26 財經 中廣花蓮台歷史建築 擬改建聲音藝術文化館 17:482019/07/26 生活 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 「拔菜總司令」16字評私菸 宅神：難怪我是殺豬的！ - 社會 按摩店「做黑的」怎知道？老司機說只需2字 - 社會 北市2小黃相撞 前軍醫局少將副局長一家遇死劫 - 社會 - 中時 炫富名醫gg 代買百萬金條PO網太高調對方拒收恐自己吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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