台東縣海端鄉廣原社區1位王姓蕉農，27日在自家香蕉園巡視時，發現自家養的小狗追著1隻陌生的「小黑狗」玩耍，但卻越瞧越不對，這支小黑狗不僅沒有尾巴，模樣也「怪怪的」，仔細端詳下才驚覺竟是「台灣黑熊」，目前已經通知林務局及相關單位已經接手後續處理。

花蓮卓溪鄉南安小熊事件吸引全台目光，在特生中心的細心照料下，耗時將近1年時間，將小熊完成野化訓練，才成功在花蓮山區進行野放，這次海端小熊事件將如何處置引人注目。

(中時 )