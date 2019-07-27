周麗蘭／雲林報導

針對媒體報導李佳芬的長輩墳墓葬在雲林農田水利會之農田，水利會長林文瑞表示， 李家後代子孫有依法向農田水利會承租，第二次租約期限到112年；墳墓種在農田裡的案件，除了水利會用地，還有國產局、台糖地，全國要有一致的標準。

林文瑞指出，早期農人有世後葬在農田的風俗，農田水利會灌溉區域有多少墳墓，恐怕算不出來，農田水利會提供土地給農民承租的原則，基本上只要不是八大行業都會准，其餘沒有嚴格制，也無規定不能做為墳墓使用，李家墳墓也是在殯葬法實施前所葬。

李佳芬胞弟李明哲表示，祖父在60年代已擔任嘉南農田水利會的小組長，當年的小組長都會出錢又出力，水利會提供小組長無償使用的耕作地「甲頭園」栽種與管理，祖父過世後，父執輩依他的遺願，就安葬在生前耕作的「甲頭園」附近。

李明哲表示，祖父生前對水利業務付出甚深，當年常常自掏腰包清疏渠道，對耕作的農田感情很深；年老體衰交出水利小組長棒子時，曾激動得掉淚，但仍三不五時去巡田水，也會叨唸晚輩要關心灌排渠道是否暢通。

李明哲表示，長輩的墓地依法向雲林農田水利會承租，部分有心媒體指稱「濫葬」，是刻意扭曲的說法。

(中時 )