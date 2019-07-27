CETROVO列車的車廂可自動調節溫度，以確保乘客體感溫度舒適。（取自新浪微博＠新京報拍者）

CETROVO車窗可化身觸控式電腦螢幕。（取自新浪微博＠成都地鐵運營）

大陸中車四方公司昨天（7月26日）在2019北京國際城市軌道交通展覽會上，首次公開發表更輕盈節能的「下一代地鐵」CETROVO，車體採用碳纖維複合材料、構架等輕量化技術，車窗可以上網，還具備無人駕駛、智慧空調、主動運維等多項功能，時速為140公里，目前正在廣州進行廠內測試。

與採用鋼、鋁合金等傳統金屬材料的列車相比，CETROVO地鐵列車減重13％，在多項節能新技術的配合下，平均耗能降低15％。

該列車具備無人駕駛、智慧空調、智慧照明、主動運維等諸多功能。步入CETROVO列車車廂，首先看到的是與客艙融為了一體的模組化駕駛室，乘客可以站在車頭處，零距離感受地鐵列車行駛中的速度感。具無人駕駛能力的CETROVO，為應付突發情況，駕駛室儀錶板前方設有備用升降螢幕，隨時可切換成手動駕駛模式。

車廂兩側安裝透明顯示車窗，可連接互聯網化身觸控式電腦螢幕，實現虛擬場景、瀏覽網頁、查詢線路等網上服務、媒體播放、廣告呈現等多種功能，同時具備自動清潔與隔熱功能。

相較於以往地鐵列車「直吹式」空調出風口，CETROVO車廂的出風口設置得更加分散，呈環形分布，可以根據設定溫度自動調節，以確保乘客體感溫度舒適。

(旺報 )