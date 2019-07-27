就連林書豪也很訝異，自己有可能前往俄羅斯加盟莫斯科中央陸軍的問題，竟然是看台上一名9歲男孩最先問出來的！林書豪27日在國泰夢想豪小子林書豪籃訓營上親自解答所有球迷心中最大疑問，儘管他的回答，只能算是標準答案。

「是不是哪個現場媒體要你跟我提出這個問題呀，老實講我不知道，目前我跟不少球隊都在談判當中，最後我會看看我的全部選擇，然後從中選出我下個球季要打的球隊，」林書豪說，「只是我真的沒有想到，竟然是你第一個問我這個。」

林書豪也回答球迷關於這次台灣行最開心的事情，結果他的答案讓全場頓時笑翻了，「我這次回來台灣最開心的事情，就是昨天晚上我睡很多，因為我今年亞洲行很忙，每天都會忙到16到18個小時左右，直到昨晚，我才總算睡飽了。」

當被問到現在NBA聯盟之中，哪個球員從不被看好變成球星的勵志故事，讓林書豪最為感動，他毫不思索回答，「應該是我的暴龍隊友席亞卡吧，他的身材比較瘦小，又從喀麥隆來到美國打球，老實講他在NBA第1年表現並不好。」

「可是來到第2年以後，席亞卡表現越來越出色，更因碰上父親過世，他抱持著為了父親打球的堅定信念，總算變成真正球星，我想他的故事確實很勵志。」

(中時電子報)