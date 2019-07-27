常常腹脹、腹痛、拉肚子、排泄不順暢，小心大腸癌找上門！對於這些症狀，很多人可能不以為然，隨便吃吃胃藥打發，其實這些可能都是身體發出的求救訊息，代表免疫系統拉警報，長期置之不理，恐怕會引發致命的大腸癌！

大腸癌長年位居台灣男性十大癌症發生率榜首，根據國人免疫力調查，「腸胃失調」位居國人常見免疫力失調的疾病之首，有37％、近4成的國人中鏢。由於人體有70％的免疫細胞都在腸道裡，當壞菌多到益菌無法抑制，就會導致身體免疫系統大亂，分泌出來的毒素甚至會引發腸道發炎、腸黏膜受損，導致腸道瘜肉，最後恐演變為大腸癌。

《早安健康》報導，萬芳醫院過敏免疫風濕科主治醫師陳瓏方表示，生活步調快速的大台北地區是腸胃失調症狀的好發地區，長期處在緊蹦的環境下，容易讓腸胃失調，而且調查指出，有腸胃問題的民眾，生活中大多很少運動、經常外食、容易焦慮、睡不好、壓力大。

陳瓏方說，經常拉肚子、便秘，比較常見的原因和腸躁症有關，情緒跟壓力都是誘發因子；也有可能是發炎性腸道疾病，包括潰瘍性結腸炎及克隆氏病，可能出現發燒、腹痛、腹瀉、血便等情形，陳瓏方提醒，此類疾病好發在青壯年身上，若不好好追蹤治療，可能會導致大腸癌。想避免免疫系統誘發疾病，最好的方式就是健康生活、好好休息，才不會讓免疫系統過熱當機。

(中時電子報)