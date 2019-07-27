台灣第一名模林志玲上月初突宣布和小7歲放浪兄弟成員Akira結婚，升格人妻的林志玲今(27日)首度回娘家出席美妝品牌活動，被問是什麼原因讓她想要閃婚？林志玲直言：「你們不覺得好像時間到了嗎？就是在一個對的時間和空間的再次相遇吧！」誠實的回應讓一旁的媒體也露出微笑。

林志玲今以一襲貼身禮服出席活動，先前她多次遭傳孕味濃，今也在活動上公開澄清還沒有好消息，有的話會告訴大家，受訪時林志玲被誇人變得更美，她則說希望大家能一起幸福，「每段關係都是要努力才能創造幸福，婚姻應該也是，所以我會努力」。

問Akira最吸引林志玲的特質，她表示：「他非常的正面積極陽光，也非常善良」，分享兩人在一起約半年，至於求婚方式林志玲害羞表示想要保留隱私，未來會同時定居在台灣和日本，考慮在兩地置產，「因為太突然而美好的做了這個決定，所以還沒計畫下一步」，甜蜜說哪裡有人，家就在哪裡。

談到是否雙喜臨門，林志玲說如果有很棒，但真的暫時還沒有，想生雙胞胎，最好是龍鳳胎，自己許願許了一輩子，老公Akira很喜歡台灣，之後也會常來台灣，林志玲預告婚後會減少工作量，將重心放在家庭跟公益基金會，目前還在適應中，一切都覺得很美好，希望自己能成為「無可取代的好老婆」。

今年2月有網友抹黑林志玲整形，最近判決出爐，對方判賠25萬人民幣（約112萬台幣），並須向林志玲連續公開道歉30天，志玲姊姊也公開回應還有一些和肖像權與隱私權相關的紛爭，每次走到法律途徑也是希望為所有的藝人爭取一些尊重，才會提告。

(中時電子報)