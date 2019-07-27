國民黨全代會28日將在新北市板橋體育館舉行，苗栗縣長徐耀昌因27日起西進大陸招商，預告將無法出席全代會，幕僚表示，每年這個時期縣長均會隨著工商策進會到大陸招商，針對外界質疑是否不配合營造藍營團結氣勢，幕僚回應，這是固定行程。

國民黨明將召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜出馬角逐總統寶座，原想藉由全代會造勢展現全黨團結迎接2020大選，繼初選落敗的前鴻海董事長郭台銘人在國外表示不出席後，原本應允出席的另名初選候選人、孫文學校總校長張亞中也通知黨部因故取消。

全代會當天歷任黨主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫及洪秀柱都將出席，而這次總統初選的候選人周錫瑋、退出初選的王金平也受邀出席，黨中央也邀請15縣市首長到場參加，苗栗縣長徐耀昌卻因公務參訪行程無法出席，備受質疑是否有損黨內團結氣勢。

幕僚回應，縣長徐耀昌7月27日至8月1日帶領縣府工商處、工策會、議長鍾東錦與多名議員等一行人員跨海至大陸江蘇、廣東省與當地企業人士進行拜會交流及參訪活動，將美中貿易緊張關係轉化為對苗栗縣有利的契機，加深台商回苗栗投資或設廠的意願。

幕僚表示，此行除受邀參加江蘇省台商會長聯誼會、台商協會第6、7屆理監事換屆慶典會議，及東莞市台商投資企業協會虎門分會苗栗縣籍傑出台商、新任會長蕭銘任就職典禮等要事之外，將拜會台港澳辦，透過實質座談交流，盼能廣大向對岸行苗栗的觀光、產業及農產品等；縣長日前也已向國民黨組發會主委李哲華告知並請假。

(中時 )