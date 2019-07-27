中職明星賽27日在新莊棒球場開打，而合庫投手吳昇峰為史上首位參與的業餘選手，他在賽前表示因為不想丟業餘選手的臉，所以自荷蘭港口盃返台後就立即備戰，今日的明星賽會全力以赴，替自己增加進入12強中華隊名單的籌碼。

吳昇峰近年在國際賽屢屢繳出好成績，尤其去年亞運對戰韓國職棒組成的明星隊，繳出5局僅失1分的好投，帶領中華隊獲勝，被球迷封為新一代「抗韓英雄」。今年明星賽獲得推薦遞補進入中華隊，吳昇峰笑說雖然自己的身分特殊，不過來了就代表業餘和推薦的教練，不能丟他們的臉，上了場就會全力以赴。

踏上職業明星賽舞台，吳昇峰認為這是一輩子都很難得的經驗，雖然自己是業餘球員，不過他認為，「球場的東西不會變，大家都是打同一種棒球，雖然自己身分比較特別，但進休息室後很多學長、學弟都非常關心我，像是陳鴻文學長也特別找我聊，說我沒有不一樣，大家穿的球衣是一樣的，拿出原本的實力就好。」

吳昇峰預計今日將會擔任中華隊第2任投手，若狀況不錯會投到3局，同時非常興奮表示自己一定會有期待12強才會選擇參加，雖然從荷蘭港口盃回來後連睡覺的時間都沒有，但身體已經準備好，不能丟業餘的臉。

(中時電子報)