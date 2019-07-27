阿Ken主持的中天節目《愛的ABC-Jr英語練習生》即將於7月28日晚間7點播出。節目中，最刺激的環節，莫過於在時間壓力下用英語描述答案單字，不僅考驗參賽者的英語水準，更是機智反應的一大挑戰，答題者除了外籍英語教師，每集也有不同藝人來參賽。高伊玲（鴨子）曾於美國留學，英語程度相當好，沒想到在答題壓力下，竟然忘記相當多的英文單字，她害得努力描述的參賽者丟失晉級機會，忍不住在錄影現場崩潰大哭，愧疚的她雖然不斷道歉並承諾，「我一定回家好好練習英文。」但仍難以撫平參賽者的情緒。

「出槌」的不只高伊玲，節目中邀請很多學識豐富的藝人或主播，像是郎祖筠、岑永康、劉傑中等人，但上台全都因緊張變了樣，平時給人專業印象的主播岑永康，竟在台上慌張到不知如何是好，讓參賽者激動到把「英語描述比賽」變成「比手畫腳比賽」，現場歡笑不斷。朗祖筠則是猜到放空，呆呆看向場外，不知如何尋求支援。而壓力最大的參賽者，還因為緊張，明知道答案是A選項「west（西）」，卻因為「西」發音與「C」相同，嘴裡喊著「西」的他只能遺憾被判定選錯誤C選項。

阿Ken（左）與郎祖筠開心大笑。（中天提供）

嫁給外國老公的郎祖筠大方分享學英文秘訣，「英文最重要的是一定要敢講，不要怕別人笑你，老外反而會很努力猜你在講什麼，所以你也可以勇敢地問這是什麼意思。」岑永康談及赴美求學的生活心得，「學英文還是要多說，考試拿100分不表示真的會英文。」他舉例在美國念碩士時，有個韓國朋友英語成績很好，但沒想到竟然聽不懂生活英語，連吃飯都有問題，讓班上所有同學非常驚訝。《愛的ABC-Jr英語練習生》7月28日起每周日晚間7點於中天綜合台36頻道播出。

(中時 )