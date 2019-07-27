中華隊擊退大陸奪金，教練團在場邊振臂歡呼。（殘總提供）

台中亞洲身心障礙桌球錦標賽今天落幕，中華隊田曉雯／林姿妤力戰3點，以2比1險勝范蕾／趙小靜，留下團體賽金牌，本屆賽事共獲1金2銀3銅。

田曉雯／林姿妤這組共有中華、大陸、印度、韓國4隊，採單循環賽制，中華和大陸前兩戰積分相同，關鍵的第3戰一決高下。

首點雙打，田曉雯／林姿妤以8比11、7比11、11比7、11比9、13比11，後來居上逆轉范蕾／趙小靜；次點單打，田曉雯以11比6、7比11、5比11、6比11，不敵老對手趙小靜；關鍵的第3點，林姿妤以7比11、11比5、11比7、7比11、11比9險勝范蕾，留下金牌。

第3點第5局，林姿妤開賽取得5比0優勢，但范蕾展現韌性，林姿妤以10比6取得「金牌點」後，一度被范蕾拉近為10比9，讓比賽氣氛緊張。最後林姿妤發球，雙方來回後，范蕾出現失誤，中華隊驚險取得冠軍。

林姿妤奮力拿下第3點單打。（殘總提供）

高張力比賽的後勁一時無法退去，林姿妤準備受訪時，還希望讓教練、隊友先講，直說：「我還有點緊張。」

「打到比分比較接近的時候還是挺緊張的，就跟自己說要放慢，教練也有提醒放慢一下節奏。」林姿妤表示，其實，大陸的3位選手（侯春曉未在金牌戰出賽）都挺難打的，所以遇到誰就盡力去拚。

被追近比分的時候，林姿妤坦言還是自己太著急，那時（10比9）輪到自己發球，也再度提醒自己不要著急，一定要上手。

大陸隊趙小靜在個人賽、團體賽都讓中華隊吃足苦頭。（殘總提供）

田曉雯25日在個人賽金牌戰輸給趙小靜「銀恨」，今天團體賽第2點還是輸給對方。田曉雯苦笑說，「都沒有打出該有的水準，她們都一直關注我，可能回去要關禁閉，刻苦訓練一下，不過團體賽金牌還是有彌補個人賽銀牌的遺憾。」

田曉雯／林姿妤搭檔1年多，在去年雅加達亞洲帕拉運動會曾合力取得團體銀牌，目標攜手朝2020年東京帕拉林運動會邁進。

距離東京帕運還有1年，中華隊教練蔡貴蘭表示，基本上田曉雯／林姿妤以雙打為主，兩人的單打勢均力敵、打法也不一樣，如果能抓到對手的排點，自己技術又夠扎實，未來的路會比較踏實。

除了技術方面，蔡貴蘭認為，球員的心理素質在這次比賽有所成長。她舉例，田曉雯賽前感覺很好，但比賽卻無法發揮，心情難免受到影響，但比賽一定會有狀況，球員要在不穩定的狀況還能獲勝，所以心理上調適、如何去克服狀態，是未來還要學習的，這次亞錦賽也看得出球員慢慢在進步。

(中時電子報)