台北市議員王欣儀（中）27日兌現承諾，把親手做的「國旗花」送給韓粉。（張立勳攝）

台北市議員王欣儀在國民黨總統初選前，曾在臉書發願，若高雄市長韓國瑜勝出，她就要親手製作「國旗花」送給守在電話前等待民調電話的韓粉，如今她兌現承諾，手作50朵國旗花送給韓粉，讓韓粉都相當開心。

韓國瑜將代表國民黨參選明年總統大選，初選最後1天王欣儀在臉書PO文許願，如果韓國瑜勝出，要親手做國旗花送給韓粉，限定送給前50名留言韓粉，一下子就額滿。

今天 下午王欣儀信守承諾，舉辦粉絲見面會，除了慶祝韓國瑜順利通過初選外，親自把國旗花送給韓粉，也邀請其他韓粉一起小聚聊天、聽聽大家建言，雖然韓國瑜未到場，但韓粉還是相當熱情，不斷喊「凍蒜」。

王欣儀指出，因時間、體力有限，準備材料過程中還遭遇不小挫折，跑了好多家店都買不到緞帶，製作過程中發現隔行如隔山，完全不如想像中簡單，還在試做時不慎燙傷手，但仍親手完成50朵國旗花。

她說，要以最大誠意、心意感謝在初選民調時，一路不離不棄、辛勞守在電話旁的韓粉，盼一起把韓國瑜送進總統府，唯有韓國瑜獲得勝選，才能帶領國家步入正軌。

(中時 )