六都電競爭霸戰台中市決賽，市長盧秀燕與貴賓選手合影。（王文吉攝）

六都電競爭霸戰台中市決賽，主持人小熊訪問選手。（王文吉攝）

電競高手27日、28日在弘光科技大學爭霸， 27日「2019六都電競爭霸戰台中市決賽」開戰，32強中脫穎而出的「S.E.三信」、「PUSG小饅頭」爭奪台中市代表隊資格，冠軍獲20萬獎金。28日登場的是第1屆「全國高中職弘光盃電競大賽」總決賽，由45隊經線上賽對決出線的四強交戰，特邀知名實況主咪妃主持。

台中市長盧秀燕參加「2019六都電競爭霸戰台中市決賽」時致詞指出，自從她上任以來，對電競產業非常重視，因此，利用週末親自出席，給選手加油打氣。她表示，六都電競爭霸戰越辦越出色，引起大家重視，她是市長，也是媽媽，勉勵選手好好比賽，打出好成績，還連續問選手3次，有沒有信心，表達力挺比賽。

弘光科大學術副校長易光輝表示，六都電競爭霸戰是「全台最大業餘賽事」，提供愛好電競的年輕人盡情發揮的競賽舞台，這也是首次在弘光校園舉辦的電競賽事。台灣未來電競產業發展需要更多人才投入，因此，弘光108學年度將開設動漫、遊戲、電競等產業學程，為國家培育多元、全方位的電競、線上遊戲人才。

「2019六都電競爭霸戰」共計吸引355隊、2062名選手參賽，台中市共有70隊報名參賽，由六都各自選出冠軍代表隊後，於8月24、25日進行決賽，決定本屆稱霸六都的電競王者。進入臺中市決賽的兩支隊伍，在開賽前上台與嘉賓留影合照，並於賽前訪談互相「叫陣」。

比賽活動由小熊擔任主持，參加決賽的兩個隊伍中，其中還有一對兄弟檔，兩人分別在不同的隊伍。弟弟在「S.E.三信」當選手，哥哥則在「PUSG小饅頭」擔任隊長，兩人在賽前互嗆說要打敗對方，引起台下觀眾一陣歡呼。

此外，還有選手的帳號暱稱是「新手妹子玩家OUO」，不過，卻是很MAM的大男生，該位選手說，取這樣的名字，讓要讓其他人誤會他根本不會玩電玩，但是，卻被主持人當場吐槽。

(中時 )