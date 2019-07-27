近日大陸網傳一則訊息，一名復旦大學附屬中山醫院醫生，為了一名復旦大學女博士拋家棄子，給她買房、買車、買包包、送珠寶，還幫她發表醫學文章，結果卻被當成免洗筷「用完即丟」，男醫無法承受打擊，吞30顆安眠藥自殺，幸好獲救。
網路還流傳訊息，女博士生除跟男醫交往，還在另外3個男人身邊「遊走」，其中2人也是男醫生，1個幫助她出國，另外1個幫助她博士畢業。女博士「4劈」，網友驚呼：手段真高！
據了解，輕生的男醫為32歲醫學博士，為復旦大學附屬中山醫院內分泌科研究員，兼任中華醫學會糖尿病學分會青年委員，主要從事2型糖尿病、非酒精性脂肪肝病等代謝性疾病的病理生理機制研究。
而女博士生則是復旦大學附屬中山醫院2017級博士研究生，但相關詳情仍需復旦大學附屬中山醫院確認。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。