Here's an Exclusive Photo Collage of British Glamour Model @AllyMaexoxo! pic.twitter.com/NWxGcUzWyJ — FilmExpress (@gotlast799) April 28, 2019

網紅當道，許多人都輕輕鬆鬆賺大錢，而英國一位麻辣網紅，抓住男性好色的天性，創辦粉絲網分享許多火辣辣的照片和影片給付費的訂閱戶，甚至替男性客戶的小弟弟打分數 ，讓她每月狠撈1萬英鎊(約40萬元新台幣) 。

來自英國布萊克浦鎮(Blackpool)、今年20歲的愛麗(Ally Mae)，一開始只是當網路直播主，藉此換取報酬。後來她成立「只有粉絲」(The Only Fans)網站，分享許多火辣性感照片和影片給付費的訂閱戶，還有滿除粉絲千奇百怪的要求，向每位訂閱戶每月收取10.40英鎊(約400元新台幣)費用，讓他們看這些超辛辣的裸露影片或照片。最有趣的是，一些男性訂閱戶會傳送自己小弟弟的照片，請她來為自己小弟弟打分數。各式千奇百怪的性愛影片她也見了不少。

這個網站目前擁有成千上萬的粉絲。每個月至少可以從訂閱戶那裡賺到1萬英鎊， 一年下來愛麗收入高達12萬英鎊(約500萬元新台幣)比一般上班族高得多。

(中時電子報)