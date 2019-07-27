紐西蘭毛利國王圖黑堤亞（King Tuheitia）2017年曾赴台治療痼疾，原先只能將腿截肢的他，在北榮團隊的協助下，成功保住一條腿，現已恢復健康。為表達國王對北榮的感恩，紐西蘭毛利族文化交流團今至北榮感恩義演，以特色舞蹈與院方及病友同樂。

紐西蘭毛利族文化交流團團長克雷格表示，國王恢復健康後，重新找到了快樂的生活方式，對北榮的醫療技術、親切的服務態度印象深刻。國王成功被治癒一事，已成為毛利族流傳的佳話。2017年9月。國王亦曾到北榮出席第三門診啟用典禮，結交許多好朋友，與北榮關係甚好。

在克雷格的率領下，紐西蘭毛利族文化交流團以特色舞蹈＂KAPA HAKA＂，與全院同仁、病友及家屬分享歡樂。他們嚴肅、逗趣的表演，吸引了許多觀眾駐足觀賞。

交流團此次的出訪，由北榮院長張德明親自接待，除帶團員聽取簡報，進行座談交流，亦透過醫療單位的參觀，了解北榮的設備、環境與醫務管理等。克雷格對北榮的醫療設備感到稱羨，同時也代替國王對台灣友人轉達關懷問候之意。

(中時 )