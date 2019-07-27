陳水扁翻開昔日在獄中著作的「台灣人的十字架」210頁，一字一句讀出台灣歌詩詞中「台灣中國一邊一國」的歌詞。（馮惠宜攝）

外傳前總統陳水扁將組「一邊一國」黨，陳水扁27日下午到台中海灣藝術酒店舉辦新書簽書會時，看到扁迷拿出他獄中著作的三本書，彷彿有感而發的拿出其中「台灣的十字架」這本書，翻開其中台灣歌的詞文，一字一句讀出其中第四段已被譜成「台灣中國一邊一國」歌曲的內文。

陳水扁新書「堅持」問世，908台灣國繼先前在台中樂成宮、苗栗為他舉辦簽書會，27日下午再度於海灣藝術酒店舉辦一場簽書會，陳水扁一到會場即以三？躬向支持者致謝，有年輕扁迷還帶來他在獄中著作的三本書「台灣的十字架」、「關不住的聲音」以及「1.86坪的總統府」請他也一起簽名。

看到這三本書，陳水扁感觸萬千表示，他做詞、黃明哲譜曲的「台灣中國一邊一國」這條歌的由來，他翻開「台灣的十字架」這本書210頁，當時寫了分成四段的詩文「台灣歌」，第四段就是大家熟知的「台灣中國一邊一國」這首歌。

當時他寫著：台灣是台灣、中國時中國，台灣中國一邊一國，台灣人呀、台灣人，勇敢站出來別躊躇，追求獨立拼未來，完成建國好將來；就在台灣歌詩詞的第四段，他強調，是看到這本書，想到要讓大家知道這個故事。

惟面對媒體追問，他是否真的要組黨，陳水扁則表示，「謝謝，好了，我該說的都說完了。」

(中時 )