嘉義創世基金會為植物人阿男及其父親、叔叔提前慶祝父親節。（廖素慧攝）

車禍癱瘓9年的阿男，住在嘉義創世基金會安養院，父親及叔叔經常探望陪伴，期待有一天他能康復，掛念安養院有消安隱憂，創世基金會募款打算安裝防火門，提升消安，將於8月17日舉辦「為愛發聲」公益演唱會，盼各界捐款行善。

35歲阿男9年前騎機車往返於嘉義、北港工作，途中出車禍造成他癱瘓成植物人，父親賴國斌及叔叔賴國文三天兩頭到創世基金會安養院陪伴他，期望有一天他會康復，回家過父親節。

27日創世基金會安排魔術師賴慶隆表演魔術，並由嘉義知名烘焙業者特別製作父親節蛋糕，上面鑲嵌阿男與父叔出遊的照片，提前為賴父及叔叔慶祝父親節，賴父及賴叔感動得熱淚盈眶。

創世基金會南區組長邵莉雅說，基金會照護植物人院區消防安全均符合標準，因各地頻傳安養院發生火災逃生有困難的意外，基金會決意加強安養院的消安再升級，嘉義院區需要6扇「防火門」，為植物人爭取救援的黃金時間。

邵莉雅說，防火門加上施工工程費、植物人生活日用品支出等費用，預計募款350萬，目前已募款282萬元，尚有約70萬缺口，需要社會各界伸援手，8月17日下午2時至4時將於嘉義大學蘭潭校區舉辦「為愛發聲」公益演唱會，有龍千玉、莊振凱、林姍、楊靜等名歌手表演，捐款可兌換入場券，幫助植物人安養，捐款專線

（05）2320578。

(中時 )