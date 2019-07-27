▲曾公開力挺南投女婿郭台銘參選總統的南投縣長林明溱，7／28不參加國民黨全代會，被指與郭台銘未獲提名有關。（楊樹煌攝）

國民黨全代會舉行在即，黨內卻傳出多位縣市長不參加，南投縣長林明溱27日指縣政進入重要建設期，且時值汛期，需密切下鄉視察各地基層建設，確保縣民生命財產安全重要，又7、8月份既定行程已排定，當日行程滿檔，因此不克前往出席7／28全代會。

國民黨在高雄市長韓國瑜確定將代表國民黨參選總統後，全黨努力在728登場的全代會中營造團結氣勢，務求盛大圓滿的辦好這場黨內大會；豈料黨內各方勢力似乎配合意願不大，各種傳言四出，除不少縣市長表達不願意參加，並傳有落敗參選人仍在連署，讓黨內整合團結蒙上不少陰影。

曾表態力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，在國民黨總統初選民調出爐後，馬上公開表示，他是國民黨員，韓國瑜是國民黨提名的人選，當然一定要全力支持，因為畢竟這是人民的決定。

郭台銘是在上月17日以南投女婿身份，由妻子曾馨瑩陪同返回南投故鄉造勢，當時公開力挺南投女婿郭台銘的南投縣長林明溱，不但全程作陪，在與產業座談時，林縣長並公開指總統讓郭台銘當選，才能為台灣經濟打拼，讓台灣經濟變好，讓大家有錢賺，並協助南投觀光發展，林縣長還帶領與會人士高呼「郭台銘，凍蒜」。

民調初選結果公佈，韓國瑜遙遙領先其他競爭對手，確定由韓國瑜出線，林縣長得知後表示，郭台銘無法出線，讓他也覺得惋惜，不過林縣長也呼籲郭台銘初選已結束，盼他能遵守遊戲規則，不要意義用事，脫黨參選，因過去很少有脫黨參選能成功的。

同時林縣長也期盼其他參加初選的人都應放下成見，勿再攻訏謾罵，唯有大家同心協力，團結一致支持黨提名的總統候選人，才能打敗腐敗的民進黨，讓政黨再次輪替，台灣才會有希望。

對於國民黨728全代會，郭台銘將缺席，還有多位縣市長不克前來，引起各界不少揣測，但林縣長還是以時值汛期，巡視地方建設重要，又行程早已排定，無法列席。

(中時 )