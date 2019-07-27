新竹縣為減輕家長負擔並因應少子女現象，今年元旦起提高「新生兒營養補助」，行政院推動「我國少子女化策計畫」，8月1日起擴大發放2至4歲幼兒育兒津貼，每名幼童每月可請領2500元，第三胎以上每月再加發1000元，預計竹縣有近2萬名幼兒受惠。

縣長楊文科認為，縣府提高「新生兒營養補助」，補助第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元，加上中央2至4歲育兒津貼，將能讓青年人願意成家結婚生子。

此外，為協助家長育兒並提供平價、優質且近便的幼兒教育環境，新竹縣2所非營利幼兒園正在興建，預計招收600位學童，對竹北市公共化教保服務供應有很大提升。

楊文科指出，其他鄉鎮將持續利用現有學校空間，增加公立及非營利幼兒園，增設50園（班）公立及非營利幼兒園為目標，提高教保服務供應量，減輕家長負擔，期全面普及照顧本縣幼兒。

縣府為方便民眾請領及減少等待時間，8月1日起至9月30日止，至幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請者，可溯及108年8月起開始發放2到4歲育兒津貼。

為讓民眾更加清楚了解相關福利及政策，縣府將陸續透過多元管道擴大宣導，教育部國民及學前教育署亦統一寄發「0-5歲全面照顧」摺頁文宣資料，近日將送達本縣2到5歲幼兒戶籍所在地。

(中時 )