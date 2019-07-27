糖尿病患者常伴隨心臟、腎臟、性功能障礙等問題，但許多人都忽略血糖對眼睛的影響。眼科醫師表示，視網膜病變是糖尿病患常見的眼疾，若掉以輕心，可能導致血管增生、出血、水腫等，甚至因此失明。

本報今與新光醫院舉辦「旺旺中時生活講堂－健康系列講座」，邀來新光醫院眼科主治醫師蔡孟儒、唐甄蔚及游登捷到場，分享眼茫族護眼之道，獲民眾熱烈響應。

對糖尿病患者來說，眼疾是最常被忽略的疾病。蔡孟儒表示，這類病患常見角膜潰瘍、早發性白內障、屈光度改變等狀況，又以視網膜病變最為棘手，是造成糖尿病患的失明主因。

蔡孟儒解釋，長期血糖控制不良，將導致氧化壓力與發炎因子增加，令血管壁細胞、內皮細胞受損，進而增加血管內皮新生因子，最終破壞視網膜血管屏障。

第一型糖尿病患中，有10％的人可能在4到5年後罹患視網膜病變，90％的人則在20年後罹患視網膜病變；第二型糖尿病患中，21％的人在診斷之處就已視網膜病變，60％則在約20年後患上視網膜病變。糖尿病視網膜病變者，20至30％的人恐喪失視力。

蔡孟儒表示，糖尿病視網膜病變分為非增殖性與增殖性，前者沒有長出新生血管，後者則有新生血管，屬於較嚴重的病變。兩者均會造成黃斑部水腫（眼球積水）導致視力模糊，而增殖性糖尿病視網膜病變者，可能因眼壓高而患上青光眼，或因血管爆裂而瞬間失明。

蔡孟儒提醒一般民眾，一年進行一次眼底檢查；若為輕度及中度非增值性視網膜病變者，每6個月到1年間進行一次檢查，重度患者則需每3至4個月進行一次全網膜雷射；增值性視網膜病變者，則應在每3個月內進行一次全網膜雷射；若已出現黃斑部水腫，則每個月都要至眼科回診。

(中時 )