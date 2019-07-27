新竹縣政府為使美食符合食品衛生安全，展開「食品衛生安全標章認證」系列活動，27日以橫山鄉內灣形象商圈為首站，授證給23家通過衛生評核的業者，讓遊客能安心品嘗內灣好味道，期逐步達成竹縣餐飲業「家家有標章，共下愛健康」的願景目標。

衛生局長殷東成指出，獲認證的23家業者在烹調作業場所、員工個人衛生、廁所管理、用餐場所、儲存環境品質都符合衛生標準，且具自主衛生管理能力，希望藉安全標章提升業者榮譽及產業競爭力，營造竹縣食品消費健康的安全環境。

副縣長陳見賢表示，縣長楊文科以健康科技城為施政目標，健康的首要為「食的安心」，內灣形象商圈能率先獲得食品衛生安全標章認證，要感謝商圈理事長和業者的努力。

橫山鄉長張志弘說，內灣商圈作為食品衛生安全標章認證系列活動的首站，讓橫山鄉與有榮焉，希望與衛生局通力合作，讓內灣老街除了風景、溫泉、美食外，更多了餐飲衛生保障，使民眾能更加安心到內灣遊玩。

會後，內灣商圈進行集點換禮物及食品中毒預防快問快答活動，遊客只要到認證商店消費滿百元即可獲得貼紙1枚，集滿5枚並與商圈食安標章立牌合照，即可獲得環保餐具組1組，另前100名只要答對問題，即可獲得不銹鋼吸管1組，參與遊客樂開懷都說賺到，達到趣味性與食安教育雙重效果。

(中時 )