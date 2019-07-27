國安人員走私菸醜聞延燒，總統府發言人黃重諺昨定調是「超買非走私」，總統府無人參與「團購」，遭各界抨擊後，總統府今改口為「走私」，總統蔡英文更道歉，並說會嚴格查辦。前行政院長張善政轟蔡英文是「慣老闆」，沒肩膀護親友怪員工。

張善政在臉書發文說，走私菸案發生至今，總統府所呈現的就是嚴律下屬，寬待高官！把所有過失都推給公務員，但總統府高官們以及民進黨的華航酬庸集團卻完美切割卸責，實在是荒唐至極！蔡英文就像業界的慣老闆，明明主管能力差頻頻出錯，卻有老闆罩，讓責任過失都推給員工收拾承擔；且總統府明明派車載菸，卻推託不知情，那為何總統府的車要去載不是總統府買的菸？蔡英文和陳菊要不要出來說清楚？

他說，蔡英文自詡為國際貿易法專家，但卻知法玩法，走私菸案已經不需要再用法律及名詞解釋過度包裝了，走私的這10009條菸就是總統府及民進黨酬庸集團貪汙腐化的證據！憑什麼總統府做官的走私一萬條菸就是超購，平民百姓多帶一條就是走私？

他強調，這件事情非同小可，在這個共犯結構𥚃，我們發現除了總統府之外，華航居然是由一批不懂飛安、不懂進口法規的酬庸擔任要職，這就是民進黨的「台灣價值」?！難道要等到發生飛安事故時再來究責嗎？人命及國安你們這些酬庸賠得起嗎？我不敢自言正義，但蔡英文卻親自示範何謂一國兩制，只要遇到自己人，法律就轉彎，還談何國家安全？

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)