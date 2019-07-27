台中東區區長陳佩玉也致贈禮品，向偉大的父親及孝順的子女表示讚揚。（馮惠宜攝）

父親節前夕，台中市東區區公所27日舉辦「台中市東區108年模範父親暨孝行楷模表揚活動」，表揚19位模範父親及17位孝行楷模，活動現場洋溢著溫馨感人的氣氛，受獎者也提前歡度父親節時光！

108年度東區的模父孝行表揚活動，由臺中市政府衛生局曾梓展局長代表市長盧秀燕親臨祝賀，並與東區區公所陳佩玉區長共同頒發市長所致贈的「父德咸崇」、「明倫教孝」獎牌。立法委員黃國書、市議員李中、何敏誠、羅廷瑋及邱素貞、鄭功進服務處代表與東區各里里長皆親臨現場並致贈嘉言祝賀。

衛生局曾梓展表示，父親乃家庭之棟樑，其言行乃最佳之教化典範；同時，每年的模父暨孝行表揚活動，不僅在於提醒現代青年人，要尊老及孝順之道，家人之間更要彼此相愛，如此方能使家庭增添和諧，幸福和樂，社會安定，同時也宣導市府老人假牙補助自7月10日恢復實施，教導牙齒保健的重要性。

東區區長陳佩玉特別介紹，榮獲模範父親81歲的謝樹森及泉源里孝行楷模王家蕙兩位受獎人；謝樹森曾經當選模範教師接受總統表揚，全心全意奉獻於教育界至退休。

而孝行楷模王家蕙因公婆身體狀況每況愈下，辭去工作專職在家照顧公婆，並熱心公益擔任泉源里的環保志工，深獲鄰里稱許。

(中時 )