韓國瑜一一和現場攤商握手。(吳亮賢攝)

對於總統府的「超買」說，韓國瑜批評，「明明是貪汙、走私，要把它轉化為超買，還要去塘塞，這都是不對的。」(吳亮賢攝)

日前總統府以「超買」二字描述走私菸案，引起外界砲轟，今日下午高雄市長韓國瑜出席三重北漂就博會時表示，「明明是貪汙、走私，要把它轉化為超買，還要去塘塞，這都是不對的」，並再次重批蔡英文「領導能力出了嚴重的問題」。

韓國瑜表示，「眼睛看到的香菸不可怕，9800條、1萬條，這個不可怕，這是逃漏稅、還有公務人員瀆職、貪汙的問題，眼睛看不到的才可怕，毒品、槍枝、軍火、違禁品等等這些看不見的才可怕。」

另外韓國瑜也質疑，「總統府身邊隨扈這個安全這麼重要，總統府除了總統之外，總統還有自己的幕僚長、秘書長這些，難道沒有察覺，怎麼每次出訪的時候，會有這些漏洞跟弊端？」

對於總統府的「超買」說，韓國瑜則炮轟「明明是貪汙、走私要把它轉化為超買，還要去塘塞，這都是不對的，所以我覺得蔡英文總統領導中華民國這三年多，除了人民過得非常辛苦，我覺得他的領導能力出了嚴重的問題。」

總統府「超買」說 韓砲轟「貪汙、走私，還要去塘塞」

(中時 )