直擊／王瞳現身桃園 6點公開説感情風波 16:292019/07/27 中時電子報 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王瞳、艾成目前正和87樂團彩排。（圖／洪秀瑛攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主唱艾成唱得十分投入，穿一身黑的王瞳則是認真做好鍵盤手角色。（圖／洪秀瑛攝） 馬俊麟、王瞳在八點檔《大時代》飾演情侶，戲外傳假戲真做，馬俊麟老婆梁敏婷當初在臉書發文，暗指王瞳是介入2人婚姻的小三，馬妻鬧離婚，事發至今近1個月，馬俊麟仍極力安撫、修補中，希望老婆給他機會，力求夫妻關係有轉圜空間。 王瞳所屬的87樂團，傍晚將在桃園龜山出席反毒宣導活動演出，這是她與傳出分手後、仍像「家人」般的艾成首度同台。王瞳目前正和87樂團在台上彩排，主唱艾成唱得十分投入，王瞳則是穿一身黑，認真的做好鍵盤手角色，情緖鎮定，經紀人説，她很專業，完全不影響工作。 (中時電子報) #王瞳 #馬俊麟 #艾成 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／艾成默認與王瞳8年情斷？爆「無性生活」內幕 17:452019/07/24 娛樂 老早分手王瞳？去年艾成脫口「不知道她愛不愛我」 18:352019/07/24 娛樂 艾成王瞳情逝 分居2年埋分手伏筆 04:102019/07/25 娛樂新聞 疑出軌王瞳 馬俊麟妻煎熬2月PO文全曝光…字字揪心！ 18:002019/07/26 娛樂 娛樂熱門新聞 閃婚Akira主因？林志玲老實回答讓記者笑了 - 娛樂 林志玲低胸性感現身 超貼洋裝解答孕事 - 娛樂 疑出軌王瞳 馬俊麟妻煎熬2月PO文全曝光…字字揪心！ - 娛樂 接受《少康戰情室》專訪 韓國瑜：柯文哲一定會出來選 - 娛樂 - 中時 Selina失聲一年 求診才發現「XXX低到不行」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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