主唱艾成唱得十分投入，穿一身黑的王瞳則是認真做好鍵盤手角色。（圖／洪秀瑛攝）

馬俊麟、王瞳在八點檔《大時代》飾演情侶，戲外傳假戲真做，馬俊麟老婆梁敏婷當初在臉書發文，暗指王瞳是介入2人婚姻的小三，馬妻鬧離婚，事發至今近1個月，馬俊麟仍極力安撫、修補中，希望老婆給他機會，力求夫妻關係有轉圜空間。

王瞳所屬的87樂團，傍晚將在桃園龜山出席反毒宣導活動演出，這是她與傳出分手後、仍像「家人」般的艾成首度同台。王瞳目前正和87樂團在台上彩排，主唱艾成唱得十分投入，王瞳則是穿一身黑，認真的做好鍵盤手角色，情緖鎮定，經紀人説，她很專業，完全不影響工作。

(中時電子報)