台南市長黃偉哲（米背心黑領者）參加校園反毒實境遊戲活動，與新任警察局長周幼偉（前排右4）與高階警官合影。（程炳璋攝）

台南市警局少年隊今年抓獲3位毒品少年虞犯，實際上台南市衛生局高關懷的毒品少年高達90位，警局與衛生局27日聯手在南區藍晒圖文創園區舉辦實境遊戲活動，宣導校園反毒，提醒學生不要誤觸毒品。

台南市少年隊表示，近年政府投入經費打擊校園毒品，案件數逐年下降，台南市校園學生去年還驗出5、6例毒品陽性反應的學生，今年至今尚未有少年驗出毒品反應。上半年抓到少年吸毒僅3位。

警方分析台南市校園毒品形態，以毒咖啡包為主，多數是同學之間轉讓，最近一案為成年人販毒，卻唆使少年前往交易。

台南市衛生局表示，台南市列管18歲以下的毒品高關懷對象高達90位，有些由校方、家長通報，並非全由警方案件而來。警方表示，台南市少年犯罪以竊盜最多，毒品排第5。

台南市警方與衛生局27日在南區藍晒圖文創園區舉辦一場實境遊戲宣導校園反毒，發動16個警分局找來400位學生參與，台南市長黃偉哲、台南地檢署檢察長林錦村、台南市警局長周幼偉與衛生局長陳怡都到場參與，顯示對少年毒犯問題的重視。

黃偉哲表示，年輕人要從事健康的戶外活動，最近世界盃少棒賽正在台南開打，歡迎大家踴躍進場觀賽，幫中華隊加油。

(中時 )