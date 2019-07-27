總統府宣布，因違法私菸案督導缺失，前侍衛長張捷中將、記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華3位上校組長各記一大過處分。

總統府發言人丁允恭表示，本案涉及違法，顯示特勤人員紀律管理的嚴重缺失，相關幹部難辭其咎，應予以嚴懲，相關人事程序將以最快速度完成。後續也將根據司法調查結果，完整懲處所有涉案人員。

丁允恭表示，對於這項特勤人員長久以來的違法積習，總統的態度很清楚，就是有錯就要改，有漏洞就要彌補，斷絕未來發生的可能。因此，除了下令所有單位全力配合司法單位的偵查，總統也在第一時間啟動了內部檢討及與人事調整，包括國安局長彭勝竹、侍衛長張捷請辭獲准，並任命了治軍嚴謹的新任國安局邱國正，今天總統府則就侍衛室領導幹部在管理督導上的缺失，造成所屬人員違反法紀，進行懲處。

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