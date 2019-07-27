▲小小書法家在南投國小複賽場中聚神揮毫情形。（楊樹煌攝）

▲南投縣副縣長陳正昇（右5）和貴賓為各組前三名頒發獎狀及獎金。（楊樹煌攝）

由上緯諒茶文化基金會主辦，縣府文化局等單位協辦的108年「上緯諒茶獎」書法比賽，今27日在南投國小舉行複賽，通過初賽的全國書法菁英100人現場揮毫，展現難得一見書法盛會，也讓南投市散發出煙墨芬芳。

上緯諒茶獎書法比賽，分為社會、高中、國中、國小高年級、國小中年級等5組，共百位選手進行現場揮毫，作品完成後隨即由文化局長林榮森、前南投縣長林源朗、書法家簡銘山等人組成的評審委員會進行評選，並公布成績、講評及頒獎，由副縣長陳正昇和貴賓為各組前三名頒發獎狀及獎金。

陳副縣長指出，上緯公司為回饋社會、保存中華文化，成立諒茶基金會，連續4年舉辦書法比賽，從比賽作品可發現水準大幅提高，參賽人數逐年增加，也顯見社會藝文氣息普及，值得佳許，感謝基金會為文化藝術推廣的用心。

上緯國際投資控股股份有限公司董事長蔡朝陽表示，書法比賽已進入第4屆，從最初200人到今年有592人參賽，規模每年擴大，水準逐年上升，今年國小組水準提升最多，希望活動有助復興中華傳統文化。

基金會總幹事籃文德也說，今年上緯諒茶獎書法比賽初賽合格作品多達589件，而且作品均在水準之上，限於複賽場地，評審小組只能篩選每組20名入圍參加複賽，沒入圍的創作者很多都算是水準甚高的遺珠。

(中時 )