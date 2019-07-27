總統專機香菸走私案，國安局成了千夫所指的標靶。曾於國安局服務的退將張悅雄撰文指出，總統府侍衛室與國安局的組織隸屬關係，社會大眾恐不清楚，這次私煙走私事件，主責者是總統府侍衛室，並不是國安局，整起案件應該正名為「總統府」走私案。

張悅雄解釋，國家安全局下設特種勤務指揮中心(簡稱「特勤中心」)，國安局局長兼任特勤中心指揮官。事實上，特勤工作任務的真正執行面，是特勤中心的中將副指揮官，他才是百分之百主管特勤任務的主官。國安局長掌理陽明山各處室情報與反情報等工作任務。而總統府侍衛室，組織上隸屬於總統府。但特勤維安工作事涉機密，需接受國安局督導管制。

他表示，由於國安局長是兼任特勤中心指揮官，所以出了事，他要負責，也無可厚非，但真正執行面的負責人，其實應該是坐鎮大直特勤中心的副指揮官及總統府侍衛室侍衛長。特勤中心副指揮官有兩位，一位是大直特勤中心的副指揮官，他是督導特勤任務執行的主官；另一位副指揮官是由總統府侍衛長兼任，他才是主責執行正副總統侍衛維安工作的實際負責人。

張悅雄指出，這次事件是總統府侍衛室侍衛官出事，但一般媒體搞不清楚組織架構，都把箭頭指向國家安全局，這樣的報導是有偏頗，不完全正確。總統府侍衛室的成員，部分是從特勤中心調來，部分是來自警政署及憲兵單位。侍衛室成員中，來自國安局特勤中心的人，才是隸屬國安局，但調到侍衛室後，就歸總統府侍衛室管轄。

他強調，此次私菸走私案，係由少校侍衛官吳宗憲負責執行私菸團購事宜，東窗事發後，彭局長旋即請辭，蔡總統旋即批准，企圖控管危機停損點，是否適當，見仁見智。

然而，知情人皆知，侍衛室組織上隸屬總統府，任務督導的上司是特勤中心副指揮官，彭局長雖兼任指揮官，但在事實尚未調查釐清之前，就讓彭即局長迅速辭職，主管特勤工作的直屬副指揮官反而沒事，實在令人不解。

張悅雄指出，少校侍衛官吳宗憲來自軍中，根本非國安局編制內人員，本案卻被誤導為「國安局走私案」，實在是一大謬誤，與事實大有出入。

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(中時 )