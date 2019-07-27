高雄市長韓國瑜接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，大談總統路上的挑戰與希望。對於初選獲勝，韓國瑜表示自己「沒有一絲一毫的喜悅」。近日因為爬樹遭到行政院長蘇貞昌批評「沒戴安全帽，是錯誤示範」，韓國瑜幽默回應，「下次會先保意外險，謝謝院長提醒」。另有民調指出，一旦柯文哲參選，韓國瑜支持度將會大幅領先，對此韓國瑜斷言：「依柯文哲的個性，他一定會出來選。」

時任北農總經理的韓國瑜，談起柯文哲有感激也有不悅。兩人曾在北市共同為農產運銷努力，韓國瑜感念柯文哲當時的肯定與提拔。但柯文哲近日批評韓國瑜的支持者都是「深藍、派系或loser(失敗者)」，韓國瑜則表示不滿，「支持我的有很多都是中小企業老闆、也有社會中高階份子。」如果把庶民都形容成loser，這種分類方法太過主觀。趙少康指出，近日有三份民調顯示，倘若2020由蔡英文和韓國瑜對決，兩人支持度相距5個百分點上下，一旦柯文哲加入戰局，將會明顯分裂綠營支持者，讓韓國瑜的支持度遙遙領先。對於柯文哲遲未表態卻動作頻頻，韓國瑜分析，柯文哲個性好強，唸書時名列前茅、做事不服輸，最後一定會出來選。

談到國民黨內部的整合，趙少康問起了王金平和郭台銘，韓國瑜表示，近期已積極安排與王金平見面，由於王金平在地方上影響力極大，「會努力邀請一起合作打選仗」。而最近在國外的郭台銘，韓國瑜也表示曾撥過電話也留過言，但仍未能通上話，「郭台銘有國際觀、是個科技人，之前提出經濟的政策和社會福利制度，相當值得學習和參考。」韓國瑜直言，郭台銘對中間選民有吸引力，已有團隊正積極研究郭台銘政見的可行性，但要邀請王金平和郭台銘在競選團隊中擔任什麼角色，韓國瑜表示還要再研議，「合作的方式有很多，有些人的名字不一定會在(競選團隊名單的)上面，也不一定要擔任什麼職務。此外，郭董的個性非常強，不能說拿個職位就要他做。」至於副手人選，韓國瑜也表示，還要再想想。

韓國瑜形容，目前中華民國面臨內外夾攻，「內有台獨、外有中共，2020選舉將是中華民國保衛戰」。由於蔡英文不承認九二共識，卻也未曾宣示台灣獨立，趙少康問起韓國瑜的兩岸政策，韓國瑜表示：「我承認九二共識、一中各表，堅決反對台灣像香港和澳門一樣一國兩制。這就是我跟蔡英文總統立場最大的不同。」韓國瑜認為，要持續保有台灣的民主自由，兩岸必須和平交流。蔡英文的兩岸牌，就是把「害怕」灌到人民的腦袋裡，兩岸關係緊張，對台灣沒有好處。

(中時 )