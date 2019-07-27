45歲吳綺莉20年前和成龍鬧婚外情，生下「小龍女」吳卓林，最近吳綺莉受訪，透露小龍女和外國太太Andi搬出去住後，自己便停止金援吳卓林，讓女兒學經濟獨立，問她是否已經接受Andi這個媳婦？吳綺莉說除了女兒和愛貓，其他人她都不想提，說她自私也沒關係，言談中感覺和Andi仍有心結。

吳卓林前年出櫃，去年和大她12歲的Andi在加拿大結婚，吳綺莉當時批評Andi雖是老師卻沒有正確價值觀，「為何不去找份工作？」又爆料Andi自稱有人群恐懼症，「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」使吳綺莉和吳卓林關係多次陷入冰點。

據《東網》報導，最近吳綺莉受訪，坦言以前脾氣差，和女兒一樣個性固執，年輕時她選亞姐，被人賺了好幾萬報名費，「被賣了都不知道」，如今見吳卓林離家出走又出櫃，身為媽媽的吳綺莉坦言能夠體諒，自己也從親子相處的過程中學會個性變緩、變溫柔，她現在已不會再提供小龍女生活費，但兩人不時會透過APP互相問候。

但提到Andi，吳綺莉言語中不時暗示還是不能接受對方，說自己偶爾會勸小龍女，不要這麼容易受人影響，叫她要照顧好自己，她不願提Andi名字，說：「除了我的貓和女兒，別人我不說了，你說我自私什麼好吧！」

(中時電子報)