2019年中職明星賽的全壘打大賽預賽起跑，今年採用「計時制」，每人限時3分鐘、有30秒休息時間，8名參賽選手選出敲出最多全壘打的前2名進入明日的決賽。首位上場的打者陳俊秀敲出13支全壘打，而林益全找來前全壘打王林仲秋餵球，在主場狂敲16轟，兩人雙雙進入明天決賽。

今年全壘打大賽參賽者分別有陳俊秀、林泓育、陳子豪、林益全、張志豪、蘇智傑、朱育賢以及球迷票選冠軍的詹子賢，共8人參賽。首名打者陳俊秀一上場就給後面選手壓力，狂敲13支全壘打，而隊友朱育賢同樣敲出13轟，不過因為陳俊秀擊出最後一支全壘打的時間較早，因此由陳俊秀晉級。

預賽敲出最多全壘打的是擁有主場優勢的林益全，找來前全壘打王林仲秋餵球，狂轟16支，「之前沒有跟秋哥配合過，一開始還在抓節奏，秋哥前面都丟紅中偏外，協調後越丟越裡面就感覺順了。」林益全一度連10球都敲出場外，為今年預賽最多連續支數。

陳俊秀在全壘打大賽後直呼真的很累。（鄧心瑜攝）

因為全壘打大賽採時間制，賽前又下一陣大雨，導致比賽時天氣悶熱，讓選手直呼吃不消，林益全、朱育賢、陳俊秀都異口同聲喊好累。陳俊秀賽後表示，「真的很累！而且天氣太悶了，頭有點暈暈的，像跑過400公尺後的感覺，有點想吐。」

本次全壘打大賽預賽成績，陳俊秀13支、林泓育9支、陳子豪10支、林益全16支、張志豪6支、蘇智傑3支、朱育賢13支、詹子賢9支。而最遠距離為林泓育的484英尺。

(中時電子報)