台中市長盧秀燕參觀環形劇場，並透過體驗裝置，與螢幕上的風車互動。（王文吉攝）

GAONNURI專業太鼓表演為啟用記者暖身，震撼人心鼓聲，博得熱烈掌聲。（王文吉攝）

「晚來不如早來，大家向全世界揮揮手。」盧秀燕致詞時，特別邀請與會貴賓展現台中人的熱情，邀請各地遊客來高美溼地旅遊。（王文吉攝）

台中市議員尤碧鈴等與會貴賓等，在「珍愛遊船」簽名啟航，正式揭開活動序幕。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕接受媒體訪問，大讚高美溼地是此生必遊景點，也是日本遊客最愛。（王文吉攝）

生態體驗館透過多元的方式傳達濕地知識，期待能遊客心中種下「濕地永續利用，需要你我守護」的種子。（王文吉攝）

戶外廣場有招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術，供遊客拍照。（王文吉攝）

高美溼地遊客服務中心及體驗館27日正式營運，市長盧秀燕出席啟用記者會，並參觀多媒體互動及環形劇場。盧秀燕除大讚高美溼地是此生必遊景點，也是日本遊客最愛，她也邀請與會貴賓向全世界揮手，邀請各地遊客來暢遊，白天體驗自然風情，傍晚迎接絕美夕照。

為推廣高美溼地生態與觀光，台中市政府斥資3.6億元興建遊客服務中心及體驗館，並委託寶美興業有限公司經營。「為愛啟航、珍愛高美記者會」在GAONNURI專業太鼓表演、韓國扇子舞及旗子舞等表演熱鬧舉行，接著盧秀燕與市議員尤碧鈴、楊典忠、陳廷秀等人，在「珍愛遊船」簽名啟航，正式揭開活動序幕。

「晚來不如早來，大家向全世界揮揮手。」盧秀燕致詞時，特別邀請與會貴賓展現台中人的熱情，她說，國際媒體評鑑此生必遊景點，全世界只有10個地方，高美溼地就名列其中，而日本遊客最愛去景點，高美溼地也是首選。

盧秀燕表示，老天爺給台中海線如此美麗的風景，從胡志強、林佳龍前市長到她，3任市長都努力建設。暑假尤其是觀光旅遊熱季，特別選在今天正式開幕，就是要把握黃金時間拚經濟，向全台各地、全世界的民眾，介紹高美溼地的遊客中心、美味餐點，以及停車方便。

遊客服務中心為兩層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起，不僅為室內休憩場館，更設置生態導覽解說，介紹人類、自然與海洋融洽相處的場景，2樓設有觀景平台，是觀賞夕陽、風車及追星的絕佳地點。

建設局表示，遊客中心設有遊客互動區，提供知識及休閒合而為一的體驗，也是拍照打卡聖地。環形劇場透過360度投影，播放高美溼地一年四季、一日晨昏等多種風情之美，每一幕都充分展現高美溼地獨有的魔幻地景。

此外，為解決大量的停車需求，遊客服務中心共有南、北兩處停車場，提供小客車550格、大客車54格、機車210格以及腳踏車118格，全程並提供往來高美溼地與停車場接駁服務。

(中時 )