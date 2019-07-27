高美溼地遊客服務中心及體驗館27日正式營運，市長盧秀燕出席啟用記者會，並參觀多媒體互動及環形劇場。盧秀燕除大讚高美溼地是此生必遊景點，也是日本遊客最愛，她也邀請與會貴賓向全世界揮手，邀請各地遊客來暢遊，白天體驗自然風情，傍晚迎接絕美夕照。
為推廣高美溼地生態與觀光，台中市政府斥資3.6億元興建遊客服務中心及體驗館，並委託寶美興業有限公司經營。「為愛啟航、珍愛高美記者會」在GAONNURI專業太鼓表演、韓國扇子舞及旗子舞等表演熱鬧舉行，接著盧秀燕與市議員尤碧鈴、楊典忠、陳廷秀等人，在「珍愛遊船」簽名啟航，正式揭開活動序幕。
「晚來不如早來，大家向全世界揮揮手。」盧秀燕致詞時，特別邀請與會貴賓展現台中人的熱情，她說，國際媒體評鑑此生必遊景點，全世界只有10個地方，高美溼地就名列其中，而日本遊客最愛去景點，高美溼地也是首選。
盧秀燕表示，老天爺給台中海線如此美麗的風景，從胡志強、林佳龍前市長到她，3任市長都努力建設。暑假尤其是觀光旅遊熱季，特別選在今天正式開幕，就是要把握黃金時間拚經濟，向全台各地、全世界的民眾，介紹高美溼地的遊客中心、美味餐點，以及停車方便。
遊客服務中心為兩層樓建物，採斜坡造型，外觀呈螺旋狀，宛若海浪從平地而起，不僅為室內休憩場館，更設置生態導覽解說，介紹人類、自然與海洋融洽相處的場景，2樓設有觀景平台，是觀賞夕陽、風車及追星的絕佳地點。
建設局表示，遊客中心設有遊客互動區，提供知識及休閒合而為一的體驗，也是拍照打卡聖地。環形劇場透過360度投影，播放高美溼地一年四季、一日晨昏等多種風情之美，每一幕都充分展現高美溼地獨有的魔幻地景。
此外，為解決大量的停車需求，遊客服務中心共有南、北兩處停車場，提供小客車550格、大客車54格、機車210格以及腳踏車118格，全程並提供往來高美溼地與停車場接駁服務。
(中時 )
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