台南大學趁暑假推動各項移地學習計畫，生物科技系7位碩士生前往大陸安徽師範大學與大陸生交流，完成3周課程，國語文學系12位學生前往馬來西亞吉隆坡完成10天華語文教學課程，都在當地結訓，校方認為移地教學方式有助於學生間的情感交流。

南大生物科技學系與姊妹校安徽師範大學化學與材料科學學院合作，共同開設「新興污染物檢測理論與實務」移地學習課程，系主任6月底帶著7位碩班生前往上課學習，為期3周，最近結訓完成課程，兩校老師共同頒給結訓證書，安徽師範大學院長高峰肯定南大學生的學習精神與專業能力。

南大學生除了聽學理講解、實作外，3周課程還至蕪湖、上海、武漢市周遭長江流域或支流進行水質調查，參觀安徽師範大學化學與材料科學學院大型儀器檢測中心等各項硬體設施。

南大生物科技學系主任程台生表示，經過移地學習課程的學習與交流，促進雙方研究生相互認識與了解，增進兩校情誼與實質交流。

南大國語文學系與師資培育中心執行「海外教育史懷哲計畫」，由國語文學系老師鄭憲仁帶領12名學生，到馬來西亞吉隆坡台灣學校進行10天海外華語教育營隊活動，同時進行移地華語文教學課程。剛完成結業式暨成果發表會。

鄭憲仁表示，吉隆坡臺灣學校是當地最具口碑的國際學校之一。南大是台灣師資培育的重要學府，未來，期盼透過移地教學計畫，與更多國際學校合作，豐富師資生創意多元的教學與學習方式。

(中時 )