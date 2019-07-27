鴻海前董事長郭台銘初選後出國沉澱，外界頻頻點名韓郭配、郭柯配的聲浪不斷。至於是否約好與台北市長柯文哲碰面時間？郭台銘幕僚劉宥彤今天下午出席活動前受訪表示，等郭董8月初回國後，兩人見面後再談。至於郭陣營有和台北市顧問蔡璧如聯繫？蔡坦言，郭陣營主動打電話，希望柯若有重大宣布，可以提前通知。

台北市長柯文哲上午提到，有一些問題郭台銘還沒有回答，媒體詢問，是否意味兩人有聯繫？鴻海教育基金會執行長劉宥彤下午出席「明日農村：農村創生指南針」趨勢論壇前受訪表示，「柯市長都蠻熱情的，最近給了很多問題」，但不清楚柯、郭兩人有無交談，還是等郭董回國後，若兩人能碰面，屆時可向外界釋疑，如果真的有問題沒回答，也可以當面回答柯。

外界頻頻點名韓郭配、郭柯配的聲浪不斷，劉宥彤說，韓郭配或XX配，需要尊重郭董的意願，大部分市場上的傳言都是部分人士的期待，現在回應有失妥當。主要還是要看郭董對於參與政治，以及未來在中華民國要扮演的角色，必須要先有自己的方向，再來討論其他事情。

不過，劉宥彤前天上節目語帶玄機地說，郭、柯兩人不能說完全沒機會，但見面不一定談選舉，可以交個朋友。劉進一步解釋，過去3個月認識不少朋友，既然已經參與公共事務，相信郭董不介意跟任何能為國家前途或對中華民國能帶來貢獻的人談任何事情，基於此角度，多交朋友真的沒有不好。

劉宥彤加重語氣地說，至於是不是見了面就會談選舉？這都講得太早了，她笑回，反正郭、柯兩人都是直言不諱、很大嘴巴的人，他們可以互相提出問題與當場回答。

媒體追問現在有無排定與柯見面時間，劉宥彤坦言，有和台北市政府顧問蔡璧如通過簡短電話，彼此了解狀況，沒有深入討論，也沒有再約時間詳談。對此，蔡受訪表示，一個禮拜前兩陣營有溝通過，郭陣營主動打電話，談如果市長有什麼重大宣布，可以提前通知。

劉宥彤說，郭董離開日本以後，和幕僚的接觸屬於單向，幕僚也有轉發柯P近日新聞給郭董，相信郭董看完後也會有他自己的想法，目前為止，並沒有進一步的消息，郭董應該8月初回國，明天應該來不及參加全代會。

(中時 )