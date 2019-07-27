國民黨全代會明天登場，鴻海前董事長郭台銘確定不出席，黨內團結隱然出問題。郭台銘幕僚劉宥彤今天下午受訪表示，郭董一定把中華民國利益擺第一， 若談利益交換，這對郭董並無太大吸引力。

傳出黨內大老積極與郭台銘聯繫但遭以讀不回，劉宥彤表示，據她了解，郭董沒有line，因此不會有已讀不回現象，若是通電話就沒有已讀不回這種事，因此應該是謠傳。

劉宥彤進一步指出，現在各方都有很多期待、想像、盤算，郭董不是一個傳統政治人物，今天不管參選與否，或著想為中華民國做什麼，對於中華民國的利益一定擺優先，「若有人是以選舉考量來找他，提出是一種利益條件或位子分配，這些事情對郭董事長都不是有太大的吸引力」。

劉宥彤強調，如同郭董在臉書宣稱自己是勇者無懼，「郭董可以接受挑戰，相信如果郭思考過，也可能會勇於放下一切」，這件事情主要還是看郭董事長自己的想法跟判斷。

郭粉臉書頁「郭台銘粉絲老虎軍團」更發起網路連署，今天在台北車站展開實體連署。劉宥彤指出，蠻心疼粉絲們，真的很辛苦，感謝粉絲心急支持郭董，但也希望大家注意自身安全，發起連署或做其他事情時，要避免跟其他人發生衝突。

媒體詢問，郭粉連署有事先跟郭台銘陣營聯繫？劉宥彤說，他也是聽媒體講才稍微關心，雖然郭董現在沒有任何決定，也有可能最後不一定用得到連署書，一切都還沒有真正定論。

(中時 )