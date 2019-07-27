國民黨明天將舉行全代會，爭取黨內總統初選失利的前鴻海集團董事長郭台銘確定不出席，前總統馬英九今受訪稱，相信郭台銘一定會顧全大局，比起出不出席，最重要事心意。時代力量立委徐永明則在臉書指出，「郭董是傻瓜，才會被國民黨騙兩次」。徐永明也表示，郭粉今天已經開始衝總統大選連署，現在就等郭董目標鎖定百萬份，就等郭董歸國準備虎嘯天下。

國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，傳出郭台銘可能會脫黨參選，黨內人事積極要留住郭，避免藍營分裂，對於郭台銘明不出席全代會，徐永明表示，「郭董傻了，才會和韓國瑜混在一起」。

徐永明認為，馬英九是國民黨傳統政治菁英，若不是尋求未來政治庇蔭，會心甘情願支持韓國瑜嗎？但馬也點出國民黨人貌合神離現況，就算明天朱立倫、馬英九等各大老出席全代會，拿著鋤頭作秀，內心應該是想接下來有沒有「抽韓換X」的機會吧。

徐永明說，馬英九明知不久前郭董怎麼拿真心，換國民黨絕情，現在還有臉再叫郭董掏心掏錢？郭董擺明就是和柯文哲有溝通管道，思索如何徐圖再起，對韓國瑜拿副總統之位引誘，置之不理。

(中時 )