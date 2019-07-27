台中市副市長令狐榮達（右三）鼓勵市民「多運動多健康」。（王文吉翻攝）

「108年運動i台灣」台中市外埔區活力盃運動嘉年華健走活動27日一早登場，2000名大小朋友從外埔國小出發，沐浴在晨光中走向戶外。主辦單位外埔區體育會理事長吳敏濟表示，平時勞動不等於運動，與家人一起養成假日規律運動習慣，既健康又能拉近家人親密的關係。

外埔區體育會連續6年舉辦健走活動，人數由第1年600人成長到今年2000人。清晨6點不到，參加健走的人群紛紛向外埔國小集合。台中市副市長令狐榮達致詞表示，此一活動的目的是讓運動風氣生根，擁有強健的身體才能在事業和學業上追求完美。

吳敏濟關心外埔勞動人口眾多，平時工作十分辛苦，提醒大家不要忽略規律運動的重要，運動的目的是尋找身體的平衡，鍛鍊肌肉、加強心肺功能，矯正體態、減重及減少體脂肪。更重要的是透過規律運動可以釋放身心壓力。

吳敏濟和令狐榮達等人共同鳴槍出發，路程全長近７公里，途經外埔六分里火龍果園、葡萄園、視野遼闊，正值二期稻作陸續插秧，晨曦中泛著霞光，山光水色令人心曠神怡。

由於活動有多名超過80歲長輩參加，最年長者已經88歲，主辦單位貼心選擇平坦的路段，沿途還有輛專車隨時接送體力不繼的人。參加民眾抵達中點站永豐社環境教育公園，憑券領取摸彩券後開始回程，前後花了約2個小時的時間返回外埔國小，將摸彩券投入票箱。

外埔區體育會單項委員會土風舞、氣功和瑜珈表演，本次健行摸彩獎品都與娛樂與運動相關，大獎有43吋液晶電視和捷安特腳踏車，在群眾歡呼聲中陸續抽出。

本次活動也邀請大甲親子館江思儀老師宣導並邀請大家多多利用該館的免費資源，凡台中市民0到6歲的小朋友可以將館內的樂器、玩具、圖書借回家，最長2個星期，出借品回到館內時，都有專人手工清潔及消毒，家長不必擔心交互傳染各項疾病。

(中時 )