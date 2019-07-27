通靈命理師江嘉葉。（江嘉葉提供）

王瞳、艾成驚爆8年情斷，兩人稍晚將隨著87樂團合體公開亮相說分明，日前傳出因艾成的經濟狀況不穩，因此一直得不到女方父母的認同，對此，通靈命理師江嘉葉分析兩人運勢，就直言兩人情緣難分捨，並透露艾成其實有富豪命。

江嘉葉看艾成的運勢，表示艾成的眼睛內含柔情，帶人溫和柔情，有情有義，個性開朗，外表雖陽光卻內藏心酸，但其兩下顎豐滿有氣，財富豐富，只是來得晚，約40歲左右才會開始逐漸進財，成為富豪。另外，雖然艾成喜愛音樂，但他不具備藝人命格，應往商發展才能揚眉吐氣闖出一片天地。

江嘉葉表示，王瞳、艾成前世是兄妹，感情很好，是很親密的家人，會共同分享生活中的喜怒哀樂，互相鼓勵，互相安慰，互相欣賞，常會許願下輩子也要當家人，而在這世，他們的情緣仍緊緊拉著，是兄妹的家人情緣，不是夫妻情侶的緣分。

江嘉葉看兩人現在的分手，建議彼此千萬不要口出惡言，傷害對方，否則將來機緣來時，難再復合如親人般的兄妹情，也會毀了曾經有過的信賴、依賴、疼愛，尤其艾成未來成功的事業，王瞳可以入股成為合夥人，若現在兩人都受傷於對方沒有心疼的惡言，將來要和好，還是有疙瘩的。

(中時電子報)