海巡署北部分署第二岸巡隊今天表示，岸巡隊員昨天深夜在基隆潮境海灣資源保育區附近，發現一名林姓潛水客違規夜潛、採捕龍蝦，經蒐證後將函送基隆市政府裁處。

近日，外圍環流帶來不少海漂垃圾聚集基隆岸際，第二岸巡隊長潭里安檢所人員在昨天晚上約10時，於基隆市望海巷公車總站後方防坡堤處，發現岸際無名火起火燃燒，立即協同當地消防分隊將火勢撲滅，所幸沒有釀成重大災情。岸巡隊呼籲，近期天候炎熱、乾燥，民眾若到海邊遊玩時不要隨意丟棄菸蒂等助燃物，避免引發火勢，傷及無辜。

第二岸巡隊表示，安檢所人員協助將火勢撲滅後不久，又在轄區潮境海灣資源保育區附近發現有民眾違規夜潛，經蒐證後當場查獲林姓潛水客違規採捕龍蝦6隻、軟絲及海戰車等，行為分別違反發展觀光條例、基隆市政府所公告水產動植物保育區管制事項，後續將函送基隆市政府裁處，最低可分別裁處新台幣1萬元及3萬元罰緩。

基隆潮境保育區近年來保育有成，市政府、志工群及長潭里安檢所人員每日都會巡查，如發現有人違規採捕將立即取締。

(中時電子報)